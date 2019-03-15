Новозеландский Брейвик мог быть соратником украинских неонацистов

В городе Крайстчерче действует праворадикальная организация, один из членов которой отправился добровольцем в украинскую армию.

Австралиец Брентон Таррант, являющийся главным подозреваемым в массовом убийстве людей в мечетях города Крайстчерча в Новой Зеландии, мог быть связан с неонацистской организацией, член которой воевал в Донбассе на стороне Украины. На своих страницах в соцсетях Таррант открыто заявлял, что является сторонником праворадикальных взглядов. В городе Крайстчерче, где произошла трагедия, была основана и действует до сих пор одна из крупнейших в регионе праворадикальных организаций "Сопротивление правого крыла".

Её члены печально известны организацией патрулей националистов на улицах Крайстчерча, нападениями на мусульман и представителей коренных полинезийских народов и распространением листовок с пропагандой крайне правых взглядов. Один из членов этой организации — австралиец Итан Тиллинг в 2017 году уехал на Украину, чтобы воевать на стороне Киева в Донбассе.

Как рассказал сам Тиллинг порталу ABC, он хотел набраться боевого опыта и для этого изначально он планировал поехать в Сирию, чтобы воевать против террористов. Но по австралийским законам ему грозила уголовная ответственность. Тогда его выбор пал на Украину, где можно было легально вступить в ряды ВСУ, среди которых к тому же уже воевали неонацисты. В частности, в полку "Азов".

Как отметили пользователи Сети, на эмблеме украинского военизированного формирования присутствует оккультный символ "чёрное солнце", который часто используется неонацистами. Примечательно, что шеврон с изображением точно такого же символа был на бронежилете новозеландского стрелка Брентона Тарранта. Он сам выложил его фото на своей странице в "Твиттере" (администрация соцсети в настоящее время заблокировала аккаунт. — Прим. ред.).

Отметим, Итан Тиллинг не единственный австралийский праворадикал, воевавший на стороне ВСУ в Донбассе. Бывший военнослужащий ВВС Австралии, 30-летний Джаред Беннет, который также состоял в австралийских националистических организациях, в 2016 году поехал на Украину, где вместе со своим бывшим знакомым из США стал добровольцем в рядах украинской армии.

По предварительным данным, новозеландский стрелок Брентон Таррант задержан полицией. Проверяется его возможная связь с местными праворадикалами и неонацистами из Австралии.

Как сообщал Лайф, несколько мужчин ворвались в две мечети и открыли огонь по прихожанам города Крайстчерча. По последним данным, жертвами нападения стали 49 человек. Преступники транслировали расстрел прихожан в прямом эфире. Личность одного из стрелков установлена, им оказался австралиец Брентон Таррант, сторонник праворадикальных взглядов.

Президент России Владимир Путин в этой связи выразил соболезнования и заявил, что теракт в Новой Зеландии потрясает своей жестокостью и цинизмом.