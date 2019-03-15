Стало известно о срыве поездки делегации российских сенаторов в США

Поездка должна была стать ответом на серию визитов американских сенаторов и конгрессменов в Россию.

Поездка делегации Совфеда РФ в США, которая планировалась сначала на ноябрь 2018 года, а затем — на начало 2019-го, не состоится. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в верхней палате парламента.

По словам собеседника агентства, в нынешних условиях она просто невозможна. В частности, упоминается тот факт, что в конгресс внесён проект закона, предусматривающий новые антироссийские санкции, в том числе "касающиеся суверенного госдолга РФ".

Эта поездка должна была стать ответом на визиты американских сенаторов и конгрессменов в Россию в июле и августе 2018 года.