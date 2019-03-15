Стало известно о срыве поездки делегации российских сенаторов в США

Читайте также

Стало известно о срыве поездки делегации российских сенаторов в США

97

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Поездка должна была стать ответом на серию визитов американских сенаторов и конгрессменов в Россию.

Поездка делегации Совфеда РФ в США, которая планировалась сначала на ноябрь 2018 года, а затем — на начало 2019-го, не состоится. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в верхней палате парламента.

По словам собеседника агентства, в нынешних условиях она просто невозможна. В частности, упоминается тот факт, что в конгресс внесён проект закона, предусматривающий новые антироссийские санкции, в том числе "касающиеся суверенного госдолга РФ".

Эта поездка должна была стать ответом на визиты американских сенаторов и конгрессменов в Россию в июле и августе 2018 года.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×