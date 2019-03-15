Путин заявил, что теракт в Новой Зеландии потрясает своей жестокостью и цинизмом

Глава государства отметил, что народ России разделяет скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, а также надеется на скорейшее выздоровление всех раненых.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Крайстчерче в Новой Зеландии. Телеграмма адресована новозеландскому премьеру Джасинде Ардерн, сообщает пресс-служба Кремля.

— Нападение на мирных граждан, собравшихся на молитву, потрясает своей жестокостью и цинизмом, — сказал Путин.

Глава государства добавил, что рассчитывает на то, что все причастные к этому преступлению понесут заслуженное наказание. Президент подчеркнул, что народ России разделяет скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, а также надеется на скорейшее выздоровление всех раненых.

Напомним, в городе Крайстчерче в Новой Зеландии несколько вооружённых людей начали стрельбу в двух мечетях. По последним данным, погибло 40 человек. Премьер Новой Зеландии прокомментировала произошедшее. Опубликовано также страшное видео первых минут после атаки.