Теракт в Новой Зеландии стал самым страшным массовым убийством с 1943 года

Местные СМИ сравнили произошедшее с бойней в результате беспорядков в лагере для военнопленных.

Теракт, произошедший сегодня в двух мечетях города Крайстчерча в Новой Зеландии сразу после утренней молитвы, стал самым страшным массовым убийством с 1943 года. Об этом сообщает NZHerald.

Сегодня в результате жестокого нападения погибло 49 человек, также есть около полусотни пострадавших, многие из которых находятся в критическом состоянии. На месте ЧП также обнаружили несколько СВУ.

Эту трагедию местные СМИ сравнили с бойней в результате беспорядков в лагере для военнопленных.

"Вестник Новой Зеландии" напомнил, что охранники в лагере "Фезерстон" для японских военнопленных застрелили 48 заключённых во время беспорядков в 1943 году во время Второй мировой войны. Кроме того, тогда погиб один новозеландский солдат.

Издание также рассказало ещё о четырёх страшных массовых убийствах, произошедших за последние несколько десятков лет, однако они не могут сравниться по масштабности с трагедиями 1943 и 2019 годов.