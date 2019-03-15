Актрису из "Реальных пацанов" назвали женской версией Брэда Питта

Пользователи Сети сравнили актрису сериала "Реальные пацаны" Екатерину Шпицу с американским актёром Брэдом Питтом и отметили их схожесть.
В комментариях под постом актрисы в "Инстаграме" пользователи удивляются, насколько Шпица похожа на звезду Голливуда.
Брэд Питт в женском обличье
bellabellychi
Мне на этой фотографии вы напомнили молодого Брэда Питта. Вернее, если бы Брэд Питт был женщиной...
anastasya_balakleets
Некоторые выразили мнение, что именно Шпица должна была быть напарницей Питта в фильме "Мистер и миссис Смит".
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