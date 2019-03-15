Актрису из "Реальных пацанов" назвали женской версией Брэда Питта

Читайте также

Актрису из "Реальных пацанов" назвали женской версией Брэда Питта

988

Фото: © instagram.com/katerinashpitsa

Поклонники артистки также отмечают, что именно ей надо было играть в фильме "Мистер и миссис Смит".

Пользователи Сети сравнили актрису сериала "Реальные пацаны" Екатерину Шпицу с американским актёром Брэдом Питтом и отметили их схожесть.

В комментариях под постом актрисы в "Инстаграме" пользователи удивляются, насколько Шпица похожа на звезду Голливуда.

Брэд Питт в женском обличье

bellabellychi

<p>Фото: © instagram.com / <a href="https://www.instagram.com/p/Buy2aJRBOUp/" target="_blank">katerinashpitsa </a>© Evan Agostini / Invision/AP</p>

Мне на этой фотографии вы напомнили молодого Брэда Питта. Вернее, если бы Брэд Питт был женщиной...

anastasya_balakleets

Некоторые выразили мнение, что именно Шпица должна была быть напарницей Питта в фильме "Мистер и миссис Смит".

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×