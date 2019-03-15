Число погибших при теракте в Новой Зеландии достигло 49 человек

Число погибших в результате атаки на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч достигло 49 человек. Об этом журналистам рассказал комиссар полиции Майк Буш.

— Общее число погибших составляет 49, — заявил Буш.

Он подчеркнул, что 41 человек погиб в мечети Динз Эйв, а ещё семь человек — в мечети Линвуд. Ещё один человек скончался в госпитале.

Напомним, в городе Крайстчерч в Новой Зеландии несколько вооружённых людей устроили стрельбу в двух мечетях сразу после дневной молитвы. Четырёх преступников уже задержали. Ещё один в бегах. На месте ЧП также обнаружили несколько самодельных взрывных устройств.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с терактом.