Число погибших при теракте в Новой Зеландии достигло 49 человек

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Число погибших при теракте в Новой Зеландии достигло 49 человек

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Фото: © Stuff/ George Heard

Число погибших в результате атаки на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч достигло 49 человек. Об этом журналистам рассказал комиссар полиции Майк Буш.

Общее число погибших составляет 49, — заявил Буш.

Он подчеркнул, что 41 человек погиб в мечети Динз Эйв, а ещё семь человек — в мечети Линвуд. Ещё один человек скончался в госпитале.

Напомним, в городе Крайстчерч в Новой Зеландии несколько вооружённых людей устроили стрельбу в двух мечетях сразу после дневной молитвы. Четырёх преступников уже задержали. Ещё один в бегах. На месте ЧП также обнаружили несколько самодельных взрывных устройств.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с терактом.

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