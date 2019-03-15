Бузова изменила принципам и пересела из бизнес-класса в эконом

Певице пришлось изменить своим правилам из-за того, что самолёт, на котором она летела, предусматривает лишь места в экономклассе.

После гастролей по Уралу российская исполнительница и телеведущая Ольга Бузова изменила своим принципам и на время авиаперелёта пересела из бизнес-класса в эконом. Об этом сообщил журнал Starhit, опубликовавший в Сети фотографии певицы, спавшей в салоне экономкласса.

По заявлению представителя Бузовой, в её концертном райдере предусмотрен пункт об авиаперелётах, согласно которому знаменитость должна летать исключительно бизнес-классом. Однако на этот раз из-за размеров самолёта просто не оказалось более комфортных мест.

Уточняется, что этот случай разовый, так как российская исполнительница всегда предпочитает наиболее комфортное размещение в самолёте.

Ранее Лайф писал о подробностях гастрольного тура Ольги Бузовой по Уралу и Сибири. Сразу несколько концертов певицы были под угрозой срыва из-за того, что во время взлёта самолёта в Тюмени у неё свело челюсть.