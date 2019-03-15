Климатическую весну в Москве ждут не раньше середины апреля

Пока что температурный фон остаётся стабильным. Впрочем, уже на следующей неделе ожидается потепление до +8 градусов.

Климатическая весна в Москве наступит не раньше середины апреля. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Настоящая весна, если мы говорим о том периоде времени, когда температура достигает 13–15 градусов и можно ходить по улице без верхней одежды, придёт в Москву не раньше середины апреля, — заявил Вильфанд.

По его словам, сейчас в Москве сохраняется стабильная погода, при которой ночью наблюдается слабый минус, а днём — небольшой плюс. В ближайшие дни ситуация особо не изменится.

Однако уже на следующей неделе столбики термометров в отдельных районах могут подняться до восьми градусов тепла.