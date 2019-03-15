Аксёнов заявил, что Украина относилась к Крыму как к приёмному ребёнку

Глава республики отметил, что киевские власти всегда думали лишь о том, как забрать у полуострова лучшее.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время торжественного митинга, посвящённого пятилетию воссоединения полуострова с Россией, заявил, что Украина относилась к Крыму как к приёмному ребёнку.

— Эти годы (в составе Украины) к Крыму относились не как к родному ребёнку, а как к приёмному, — заявил Аксёнов.

Он отметил, что киевские власти всегда думали лишь о том, как забрать у полуострова лучшее, и не заботились о благополучии жителей Крыма.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме среди жителей полуострова.