Возбуждено дело после нападения обезьяны на ребёнка в цирке под Ивановом

Из цирка шапито в местном Доме культуры в больницу была доставлена двухлетняя девочка с рваными ранами лица.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения обезьяны из цирка шапито в Ивановской области на двухлетнюю девочку, которая в результате была госпитализирована с рваными ранами лица. Об этом информирует РИА "Новости" со ссылкой на региональное СУ СКР.

После проверки СК было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет".

ЧП произошло ещё 2 февраля. По данным больницы города Южи, туда из цирка шапито в местном ДК был доставлен маленький ребёнок с рваными ранами лица.

После выступления зрителям предложили сделать фотографии с животными. Двухлетнюю малышку посадили рядом с цирковой обезьяной, и та схватила лапами голову ребёнка и несколько раз укусила за лицо.

Девочка проходила лечение в областной детской клинической больнице, сейчас она уже выписана.

Проводится медэкспертиза, по результатам которой будет установлена степень тяжести вреда.