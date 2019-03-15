СМИ: Российские банки разрабатывают план на случай введения санкций США

Основной сценарий развития событий подразумевает, что хотя бы один крупный банк не попадёт под ограничительные меры.

Крупнейшие российские банки готовят план действий на случай введения санкций США в отношении РФ. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает агентство Reuters.

В случае принятия ограничительных мер кредитные организации будут вынуждены создать систему корреспондентских счетов, которая позволит проводить операции в иностранной валюте. Разработкой плана банки занялись ещё в конце 2018 года совместно с ЦБ РФ и Минфином, утверждает агентство.

— Каждый важный банк имеет пошаговый план по поводу того, что следует сделать в определённой ситуации. Первый месяц разложен по дням, если не по часам, — рассказал собеседник агентства.

Основной сценарий развития событий подразумевает, что хотя бы один крупный банк не попадёт под ограничительные меры и сможет осуществлять операции с валютой при помощи корреспондентских счетов в иностранных кредитных организациях. Тогда другие банки смогут пользоваться счётом этого финансового учреждения для перевода валюты.

По данным агентства, российские банки, которые могут стать мишенью санкций США, имеют связанные корреспондентские счета, большая часть из которых является рублёвыми.

Ещё одним вариантом может стать использование иностранной валюты, которую банкам выдаст ЦБ. В список организаций, которые могут попасть под санкции, по данным Reuters, входят Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк, "Газпромбанк" и Россельхозбанк.