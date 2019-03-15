В Подмосковье усилили патрулирование водоёмов из-за таяния льда

Для того чтобы обеспечить безопасность, к профилактическим работам подключили 700 сотрудников МЧС и 110 единиц спецтехники.

В связи с повышением среднесуточной температуры и, как следствие, интенсивным таянием льда, была усилена работа по профилактике несчастных случаев на льду водоёмов, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

По заявлению официальных представителей, на сегодняшний день выходить на лёд всех водоёмов Подмосковья очень опасно из-за того, что толщина ледяного покрова сократилась и уже не способна выдержать вес человека.

Для предотвращения несчастных случаев в Московском регионе были усилены профилактические меры, в числе которых значатся: патрулирование водоёмов, работа спасателей и волонтёров на береговых линиях и акваториях, проведение бесед с жителями и зимними рыбаками. Для того чтобы обеспечить безопасность местных жителей, были задействованы 700 работников МЧС и 110 единиц специальной техники.

Пестов подчеркнул, что проверка толщины ледяного покрова проводится в Московском регионе ежедневно. В случае если лед оказывается тонким, местных жителей оповещают об этом с помощью табличек и средств массовой информации.