В Хабаровске оштрафовали банк "Восточный" за рекламный звонок местному жителю

Распространение рекламы по сетям электросвязи, согласно российскому законодательству, разрешено только при условии предварительного согласия абонента.

Банк "Восточный" оштрафовали в Хабаровске за рекламный звонок местному жителю. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы по региону.

Жителю Хабаровска начали по телефону предлагать услуги, которые оказываются кредитным учреждением, хотя сам мужчина согласия на получение рекламы не давал.

Согласно законодательству России, распространение рекламы по сетям электросвязи разрешено только при условии предварительного согласия абонента.

ФАС, изучив детализацию звонков, аудиозаписи и представленные банком документы, установила, что согласие получено не было, и выписала штраф в размере 100 тысяч рублей.