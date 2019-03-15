Стало известно, кто выступит вместо The Prodigy на фестивале Park Live в Москве

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Стало известно, кто выступит вместо The Prodigy на фестивале Park Live в Москве

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Фото: © Die Antwoord

Организаторам крупного музыкального мероприятия всё же удалось найти замену группе.

Компания "Мельница" сообщила о смене хедлайнера одного из дней на музыкальном фестивале Park Live, который пройдёт в Москве с 12 по 14 июля. Вместо The Prodigy выступать на мероприятии будет группа Die Antwoord.

Ранее организаторы сообщили, что они готовы вернуть деньги за билеты из-за отмены выступления The Prodigy. До этого стало известно, что группа отменит все концерты из-за смерти солиста коллектива Кита Флинта.

Напомним, Флинт совершил самоубийство 4 марта. Ему было 49 лет.

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