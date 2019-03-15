В Кремле назвали чудовищным теракт в Новой Зеландии, где погибло 49 человек

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В Кремле назвали чудовищным теракт в Новой Зеландии, где погибло 49 человек

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Фото: © AP Photo/Mark Baker

Кремль решительно осуждает совершённый в Новой Зеландии теракт, при котором погибло 49 человек. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Путин глубоко соболезнует жителям Новой Зеландии в связи с терактом, который произошел, чудовищным терактом… Чудовищное совершенно событие, — сказал он.

По словам представителя Кремля, в Москве солидарны с народом Новой Зеландии и решительно осуждают террористический акт.

Напомним, что несколько мужчин ворвались в две мечети и открыли огонь по прихожанам города Крайстчерча. По последним данным, жертвами нападения стали 49 человек. Преступники транслировали расстрел прихожан в прямом эфире. Личность одного из стрелков установлена, им оказался австралиец Брентон Таррант, сторонник праворадикальных взглядов.

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