В Кремле пока нет чёткой позиции о передаче РПЦ Спасо-Андроникова монастыря

При рассмотрении этого вопроса необходимо учесть то, что на территории объекта располагаются музеи, отметили в Кремле.

Кремль ещё не выработал позицию по просьбе Русской Православной Церкви передать ей Спасо-Андроников монастырь в Москве, где находится Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Тема новая, поэтому какой-то позиции тут не сформулировано. Кроме того, там есть музейные объекты, и, конечно, это нужно учесть при рассмотрении данного вопроса. Но пока какой-то чёткой сформулированной позиции нет Дмитрий Песков

Ранее в СМИ появилась информация о том, что РПЦ попросила власти передать ей Спасо-Андроников монастырь, на территории которого сейчас находится в том числе Музей имени Андрея Рублёва. Как сообщалось, патриарх Кирилл направил в Росимущество соответствующее письмо.