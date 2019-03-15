Песков озвучил мнение Путина по "делу Калви"

Как отметил представитель Кремля, никто не может называть американского инвестора виновным в чём-либо, пока это не установит суд.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перечислил по пунктам позицию Владимира Путина по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. В частности, было отмечено, что нельзя увязывать уголовное дело в отношении иностранного бизнесмена с инвестиционным климатом в России.

— Позиция президента заключается в следующем. Первое — это дело не должно увязываться с инвестиционным климатом в России в целом и не должно иметь какого-то негативного воздействия. Россия была, есть и будет заинтересована в международных инвесторах и намерена делать всё возможное для создания для них комфортных рабочих условий, — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какова позиция Путина по "делу Калви".

В качестве второго пункта позиции главы государства по этому делу Дмитрий Песков назвал то, что до сих пор ведутся следственные действия. А потому до решения суда никто не может называть Калви виновным в тех или иных правонарушениях, подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

Напомним, Калви и ещё пятерых человек задержали 15 февраля. Они подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" с помощью мошеннической схемы. 16 февраля Калви был арестован. Как писал Лайф, ранее президенту России Владимиру Путину сообщили о просьбе контролировать дело Калви.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что посол США в РФ Джон Хантсман и представители американского бизнеса намерены бойкотировать ПМЭФ, который пройдёт 6–8 июня, из-за ареста Калви.