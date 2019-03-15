Россиян нет среди жертв теракта в Новой Зеландии

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Россиян нет среди жертв теракта в Новой Зеландии

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Фото: © Pixabay

Среди погибших и пострадавших в результате стрельбы в двух мечетях в Новой Зеландии нет граждан России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По данным на последний час, жертв среди российских граждан нет, — сообщила она.

Напомним, в городе Крайстчерче в Новой Зеландии несколько вооружённых людей устроили стрельбу в двух мечетях сразу после дневной молитвы. Четырёх преступников уже задержали. Ещё один в бегах. На месте ЧП также обнаружили несколько самодельных взрывных устройств.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с терактом.

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