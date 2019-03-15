Политолог: Теракт в Новой Зеландии лишает мир спокойных мест, кроме Антарктиды

К такому выводу Андрей Манойло пришёл после стрельбы в двух мечетях в Новой Зеландии.

Новая Зеландия никогда не являлась раздражителем для каких-либо стран и не принимала участия в различных блоках, а потому трагедия в Крайстчерче является шокирующей для всего мира. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло.

— С одной стороны, Новая Зеландия — это такое особое государство, оно далеко от международной политики. То есть Новая Зеландия не участвует ни в блоках, ни в каких-то там серьёзных политических процессах. Они сами по себе, они живут фактически в состоянии добровольной изоляции, в том числе и политической, — отметил Манойло.

По словам политолога, для местного общества главными политическими проблемами были вопросы утилизации мусора или сохранения того или иного вида рыб.

— В этом отношении Новая Зеландия никогда не была раздражителем как для крупнейших мировых игроков, так и для разного рода деструктивных сил. И именно поэтому террористический акт, который там произошёл, он шокировал абсолютно всех, — добавил эксперт.

Манойло также отметил толерантность новозеландского общества, которое приемлет представителей всех конфессий и этнических групп, а потому случившееся воспринимается как нечто шокирующее.

По его мнению, трагедия имеет две причины: беззащитность Новой Зеландии, для которой никогда ранее не была актуальна террористическая угроза, и приток мигрантов из неблагополучных стран.

— Я думаю, что это такой серьёзный звоночек, который говорит о том, что на земном шаре, возможно, кроме Антарктиды с её пингвинами, не осталось места, где можно чувствовать себя спокойным и защищённым от террористических атак. К сожалению, — подытожил Манойло.

Напомним, несколько мужчин ворвались в две мечети и открыли огонь по прихожанам города Крайстчерча. По последним данным, жертвами нападения стали 49 человек. Преступники транслировали расстрел прихожан в прямом эфире. Личность одного из стрелков установлена, им оказался австралиец Брентон Таррант, сторонник праворадикальных взглядов.