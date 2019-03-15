Познер признал, что Киселёв "уничтожил" Дудя во время интервью

По мнению Владимира Познера, основная причина провалившегося интервью в том, что Дудь был недостаточно подготовленным.

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер с профессиональной точки зрения оценил интервью блогера Юрия Дудя с генеральным директором информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрием Киселёвым.

Познер отметил, что Дудь не справился с задачей "дожать" собеседника и Киселёв "уничтожил" своего интервьюера. Журналист объяснил этот факт тем, что Дмитрий Киселёв опытный журналист, который начинал свою профессиональную карьеру на иновещании.

— Вот он решил, он Киселёва уничтожит. А получилось ведь наоборот, потому что Киселёв Дмитрий Константинович — опытнейший человек, — заявил Познер.

По мнению журналиста, к интервью с таким "способным и умным" человеком надо было лучше подготовиться.

Кроме того, Владимир Познер отметил, что был поражён тем фактом, что "Дудь начал приставать по поводу того, сколько зарабатывает Киселёв", на что тот предложил в обмен на эту информацию показать свои гениталии. После чего Юрий "не знал, куда деваться".

Также Познер отметил, что, несмотря на неудавшееся интервью, считает Дудя "способным" человеком, который работает на определённую аудиторию.

Ранее Лайф писал о реакции подписчиков на интервью на YouTube. Постоянные зрители негативно отнеслись к тому, как Дудь подготовился к встрече. Некоторые комментаторы заявили, что Юрию лучше брать интервью у рэперов, на которых он "может тренироваться".