Москвич пытался облить маслом Мавзолей Ленина с криками "Вставай!"

Исторический памятник не пострадал, мужчине удалось испачкать только брусчатку площади.

На Красной площади в Москве задержали мужчину, пытавшегося облить маслом Мавзолей Ленина, сообщает РИА "Новости".

ЧП произошло вечером 14 марта. Мужчина пришёл на площадь с пакетом масла и якобы стал поливать им мавзолей. При этом он кричал: "Вставай!".

К мавзолею он пройти не смог. Как уточняет агентство, ему удалось облить маслом только брусчатку.

Проход туда закрыт, это всё произошло рядом, поэтому мавзолей никак не пострадал Источник агентства

Мавзолей сейчас закрыт в целях профилактики.