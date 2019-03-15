Австралийский сенатор назвал иммиграцию причиной кровопролития в Крайстчерче

Ксенофобские заявления политика о теракте, унесшим жизни 49 невинных людей, вызвали гнев у пользователей соцсетей.

Австралийский сенатор Фрейзер Эннинг считает, что "реальной причиной кровопролития" в Крайстчерче является иммиграция, а точнее приток мусульман в Новую Зеландию. Ксенофобское заявление политика цитирует газета The New Zealand Herald.

— Настоящей причиной кровопролития на улицах Крайстчерча сегодня является иммиграционная программа, которая позволила мусульманским фанатикам добраться до Новой Зеландии, — заявил Эннинг.

Кроме того, политик поведал о "растущем страхе" перед мусульманским присутствием в австралийском и новозеландском обществе.

В соцсетях подвергли заявления Фрейзера Эннинга жесткой критике. Сенатору напомнили, что жертвами шокирующего преступления стали невинные люди и оправдывать действия террористов под любыми предлоагми цинично и подло.

Впрочем, сенатор Эннинг уже не в первый раз публично делает заявления подобного рода. Прошлым летом он выступил в правительстве с речью, в которой призвал к полному пересмотру миграционной системы и запрету на въезд для мусульман-мигрантов.