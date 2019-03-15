Apple ответила на обвинения Spotify в монополизации

Компания Apple официально ответила на претензии Spotify — сервиса, который занимается стримингом музыки. Заявление команды из Купертино появилось на официальном сайте фирмы.
Ранее сервис обвинил Apple в манипуляции App Store для создания преимуществ Apple Music перед своими конкурентами. В Купертино заявили, что не устанавливают каких-либо ограничений для музыкального стримингового сервиса.
Также Apple ответила на заявление Spotify о том, что в Купертино блокируют обновление приложения, а также не предоставляют доступ к другим продуктам (Siri, HomePod и Apple Watch). В Apple заявили, что они одобрили около 200 обновлений Spotify, а сам сервис уже интегрирован в CarPlay.
Напомним, 13 марта компания Spotify подала жалобу на Apple в Европейскую комиссию. Причина — недобросовестная конкуренция.
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