Apple ответила на обвинения Spotify в монополизации

В американской корпорации заявили, что желают конкуренту успехов, но также обвинили сервис в желании заработать на чужом труде.

Компания Apple официально ответила на претензии Spotify — сервиса, который занимается стримингом музыки. Заявление команды из Купертино появилось на официальном сайте фирмы.

Ранее сервис обвинил Apple в манипуляции App Store для создания преимуществ Apple Music перед своими конкурентами. В Купертино заявили, что не устанавливают каких-либо ограничений для музыкального стримингового сервиса.

Также Apple ответила на заявление Spotify о том, что в Купертино блокируют обновление приложения, а также не предоставляют доступ к другим продуктам (Siri, HomePod и Apple Watch). В Apple заявили, что они одобрили около 200 обновлений Spotify, а сам сервис уже интегрирован в CarPlay.

Напомним, 13 марта компания Spotify подала жалобу на Apple в Европейскую комиссию. Причина — недобросовестная конкуренция.