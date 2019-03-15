Следовавший в Москву Boeing 737-800 экстренно сел в Сыктывкаре

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Следовавший в Москву Boeing 737-800 экстренно сел в Сыктывкаре

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Фото: © РИА Новости / Нина Зотина (архив)

Судя по онлайн-табло аэропорта Домодедово, ожидаемое время прибытия в столицу изменилось с 9:20 на 14:20.

Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании "Алроса", который следовал рейсом из Якутии в Москву, экстренно сел в аэропорту Сыктывкара из-за неисправности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на центр управления полётами авиакомпании "Комиавиатранс" и аэропорта.

Уточняется, что воздушное судно приземлилось на запасном аэродроме. Судя по онлайн-табло аэропорта Домодедово, ожидаемое время прибытия изменилось с 9:20 на 14:20.

На борту судна, по данным агентства, было 157 пассажиров и шесть членов экипажа. По данным некоторых СМИ, самолёт вынужден был приземлиться из-за отказа двигателя.

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