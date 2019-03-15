Песков рассказал о позиции Путина по отказу от использования Boeing 737 MAX

Представитель Кремля отметил, что российский лидер всегда рекомендовал поддерживать отечественную авиапромышленность.

Отвечая на вопрос журналистов о рекомендациях правительственной подкомиссии для авиакомпании "Победа" отказаться от покупки самолётов Boeing 737 MAX в пользу российских МС-21, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил позицию Владимира Путина по подобным вопросам. Как заявил Песков, российский президент всегда выступал на стороне отечественных промышленников. Хотя вопрос по закупке самолётов для данного лоукостера является прерогативой кабинета министров.

— Это, конечно, целиком и полностью прерогатива кабинета министров, но что касается позиции президента — последовательной и достаточно жёсткой позиции президента, — то, конечно, он всегда настоятельно рекомендует поддерживать отечественный авиапром, обращая внимание этого самого авиапрома на необходимость соответствия всем высоким международным стандартам, — заявил Дмитрий Песков.

Как сообщал Лайф, самолёт "Эфиопских авиалиний" Boeing 737 MAX потерпел крушение 10 марта спустя некоторое время после вылета из Аддис-Абебы в Найроби. Погибло 157 человек. Осенью 2018 года произошла похожая катастрофа: разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air. По предварительным данным, к катастрофам могла привести неисправность в авиалайнерах. В связи с этим сразу несколько десятков стран, среди которых США, Китай, государства ЕС, а также Россия, закрыли своё воздушное пространство для самолётов Boeing 737 MAX.

Отметим, МС-21 — первый ближне-среднемагистральный самолёт, который будут собирать в России. Как отметил председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов, производство самолёта МС-21 — один из шагов к возвращению России статуса великой авиационной державы.