Премьер Австралии отчитал сенатора-ксенофоба после слов о теракте

Скотт Моррисон не согласен со своим коллегой, заявившим, что причиной кровопролития в Крайстчерче является приток мусульман.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал отвратительным заявление сенатора Фрейзера Эннинга о том, что "реальной причиной кровопролития" в Крайстчерче является иммиграция.

— Таким высказываниям нет места в Австралии, не говоря уже об австралийском парламенте, — написал Моррисон в своём твиттере.

The remarks by Senator Fraser Anning blaming the murderous attacks by a violent, right-wing, extremist terrorist in New Zealand on immigration are disgusting. Those views have no place in Australia, let alone the Australian Parliament. — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) 15 марта 2019 г.

Премьер добавил, что Новая Зеландия, как и Австралия, является домом "для всех вероисповеданий, культур и традиций".

— В наших странах нет места для ненависти и нетерпимости, которые породили экстремизм, террор и насилие, — заключил он.

Напомним, что несколько мужчин ворвались в две мечети и открыли огонь по прихожанам города Крайстчерча. По последним данным, жертвами нападения стали 49 человек.