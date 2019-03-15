Премьер Австралии отчитал сенатора-ксенофоба после слов о теракте

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Премьер Австралии отчитал сенатора-ксенофоба после слов о теракте

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Фото: © AP Photos/Rod McGuirk

Скотт Моррисон не согласен со своим коллегой, заявившим, что причиной кровопролития в Крайстчерче является приток мусульман.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал отвратительным заявление сенатора Фрейзера Эннинга о том, что "реальной причиной кровопролития" в Крайстчерче является иммиграция.

— Таким высказываниям нет места в Австралии, не говоря уже об австралийском парламенте, — написал Моррисон в своём твиттере.

Премьер добавил, что Новая Зеландия, как и Австралия, является домом "для всех вероисповеданий, культур и традиций".

— В наших странах нет места для ненависти и нетерпимости, которые породили экстремизм, террор и насилие, — заключил он.

Напомним, что несколько мужчин ворвались в две мечети и открыли огонь по прихожанам города Крайстчерча. По последним данным, жертвами нападения стали 49 человек.

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