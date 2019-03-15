Упавший с высотки кирпич пробил голову 6-летней девочке в Долгопрудном — видео

К счастью, сейчас все травмы уже зажили, но у малышки остался испуг. Родители девочки хотят привлечь управляющую компанию к ответственности.

Шестилетняя Василиса П. получила травму головы после падения кирпича в подмосковном Долгопрудном. О случившемся мама девочки Татьяна рассказала в беседе с Лайфом. По её словам, инцидент произошёл незадолго до Международного дня женщин, 6 марта, когда они всей семьёй собирались на праздник Масленицы, проходящий на площадке дошкольного учреждения "Семицветик", в который ходят её дети.

Татьяна добавила, что на тротуаре возле детского садика начали собираться родители и встречать своих малышей. У женщины есть ещё и сын — трёхлетний Тимофей. Вместе с мужем и дочкой она увидела сына и пошла навстречу. В какой-то момент мать услышала глухой удар, а когда повернулась, то увидела, как с Василисы слетели капюшон и шапка.

— Было холодно в тот день, и я крепко завязала на Василисе шапку и надела капюшон. Через пару минут я смотрю на ребёнка, а на её голове нет ничего и идёт кровь. Я увидела что-то белое. Я не профессионал, но было понятно, что это был череп. Я видела этот кирпич. Мы поехали в больницу. Написали заявление в полицию, и заведующая детским садом согласилась тоже написать, — вспоминает Татьяна.

Родители сразу направились в больницу, где сделали девочке рентген костей.

— Черепушка целая, рана очень глубокая, состояние удовлетворительное, благодарите ангела-хранителя и празднуйте второй день рождения, — привела мама слова врача.

Девочке наложили повязку и отпустили домой, на следующий день сказали прийти на перевязку.

Сейчас родители борются "за тот испуг, который был нанесён ребенку в тот день".

— Сейчас всё зажило, чувствует она себя хорошо, но испуг ходить к этому дому не пропал, — говорит она.

Ответственность за произошедшее Татьяна возложила на управляющую компанию "Жилкомсервис" и требует лишить лицензии УК, привлечь к ответственности должностных лиц, отвечающих за эксплуатацию дома, и принять меры о недопущении подобных ситуаций в будущем.