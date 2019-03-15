Интерпол заявил о готовности помочь Новой Зеландии в расследовании теракта

Генеральный секретарь организации Юрген Сток также выразил соболезнования семьям, чьи родные стали жертвами атаки.

Интерпол решительно осудил нападение террористов на прихожан мечетей в новозеландском городе Крайстчерч. Также Международная организация уголовной полиции объявила, что готова оказать необходимую помощь в расследовании данной трагедии. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в "Твиттере".

— Интерпол решительно осуждает ужасные теракты, совершённые в двух мечетях в Крайстчерче, — заявил генеральный секретарь Юрген Сток. — Наши мысли и молитвы с жертвами трагедии и их семьями. Мы предложили свою помощь правительству Новой Зеландии.

Напомним, в городе Крайстчерче в Новой Зеландии несколько вооружённых людей ворвались в две мечети и открыли огонь по прихожанам. По последним данным, четыре преступника уже были задержаны. Ещё один находится в бегах. На месте происшествия также обнаружили несколько самодельных взрывных устройств.