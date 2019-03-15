Гроб с телом Малашенко доставят в Москву 16 марта

Похороны сооснователя телекомпании НТВ Игоря Малашенко, скончавшегося в Испании, пройдут на Троекуровском кладбище Москвы в понедельник, 18 марта. Об этом главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов написал в своём телеграм-канале.

— Завтра в 7 утра гроб с телом Игоря Малашенко рейсом "Аэрофлота" из Малаги будет доставлен в Москву, — сообщил Венедиктов.

Как сообщал Лайф, 64-летний Игорь Малашенко был найден мёртвым в собственном доме в испанском Сотогранде. Об этом стало известно 24 февраля. Журналист Тимур Валеев заявил, что один из создателей НТВ покончил с собой. Суд не давал разрешения на транспортировку, пока правоохранители не получили отчёт по экспертизе.

Напомним, Игорь Малашенко являлся одним из создателей телекомпании НТВ. В 1996 году он стал одним из руководителей избирательной кампании первого президента России Бориса Ельцина.