Следствие просит арестовать депутата Белоусова по делу о взятке в 3,4 млрд

Следствие просит арестовать депутата "Справедливой России" Вадима Белоусова по делу о взятке в размере 3,4 миллиарда рублей. Об этом ТАСС рассказал адвокат Игорь Трунов.

Данное ходатайство рассматривается в Ленинском суде Екатеринбурга.

— Белоусов был вызван на допрос, его повезли сегодня в Ленинский суд Екатеринбурга для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, — заявил Трунов.

Он добавил, что депутат не признаёт своей вины.

Напомним, Вадима Белоусова лишили депутатской неприкосновенности в декабре прошлого года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.