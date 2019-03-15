Украине пригрозили санкциями за отказ от участия в Евровидении

Отказ Украины участвовать в музыкальном конкурсе Евровидение может повлечь за собой финансовые потери для Киева.

Возможные штрафные санкции могут быть применены по отношению к Украине, которая в этом году отказалась участвовать в международном конкурсе Евровидение, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Европейского вещательного союза (ЕВС) Дэвида Гудмана.

По его словам, ЕВС совместно с Израильской корпорацией общественного телевидения приложили все свои силы, чтобы в этом году Евровидение стало зрелищным. Решение касательно отказа Украины от участия в нём будет принято после финала шоу.

— Тем временем мы ожидаем, что будем приветствовать в мае в Тель-Авиве все участвующие страны, — заявил Гудман.

Напомним, что певица MARUV отказалась представлять Украину на Евровидении-2019 в Израиле из-за "кабальных условий контракта". Так же поступили и остальные финалисты национального отбора.

Однако MARUV заявила, что поддержит всех участников конкурса, кто "будет делать крутой перформанс и что-то интересное". Певица призналась, что сейчас поддерживает представителя России Сергея Лазарева.