Норвежский премьер сравнила стрельбу в Новой Зеландии с терактами Брейвика

Произошедшее в Крайстчерче ещё раз доказывает всю важность работы по противодействию экстремизму.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг выразила соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в мечетях новозеландского города Крайстчерча и сравнила произошедшее с терактами Андерса Брейвика в 2011 году. Об этом сообщает NTB.

По её словам, атака в Новой Зеландии вызывает у норвежцев "больные ассоциации" с терактом 2011 года. Брейвика и новозеландского стрелка объединяет наличие опубликованных неонацистских манифестов.

— Это доказывает, что международная работа по противодействию экстремизму крайне важна. Но сегодня мы в первую очередь думаем обо всех погибших и пострадавших, а также выражаем солидарность с их семьями, — заявила Сульберг.

Напомним, в городе Крайстчерче в Новой Зеландии несколько вооружённых людей устроили стрельбу в двух мечетях сразу после дневной молитвы. Четырёх преступников уже задержали. Ещё один — в бегах. На месте ЧП также обнаружили несколько самодельных взрывных устройств.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с терактом.

Летом 2011 года Андерс Брейвик взорвал бомбу в правительственном квартале Осло и устроил стрельбу в молодёжном лагере Рабочей партии Норвегии на острове Утёйя. От рук террориста погибло 77 человек. За массовое убийство норвежский суд приговорил его к 21 году лишения свободы с возможным продлением срока.