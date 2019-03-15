Кадыров заявил, что Чечня готова поддержать Крым в любых вопросах

Чеченская Республика готова поддержать Крым в любых вопросах. Об этом в эфире телеканала "Крым-24" заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он также отметил, что крымчане могут рассчитывать и на него лично.

— С Крымом у нас добрые, братские отношения. Всё, что я могу сделать для крымчан, любую поддержку, которая необходима, в любом направлении, я готов оказывать лично — и в политическом плане, и по другим вопросам, — заявил Кадыров.

15 марта в Крыму начались мероприятия, посвящённые пятой годовщине воссоединения полуострова с Россией. За присоединение Крыма к РФ в 2014 году высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме. Украинские, европейские и американские власти не признали итогов голосования, однако президент России Владимир Путин позднее отметил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".

За пять лет мнение крымчан не изменилось. ВЦИОМ представил результаты опроса жителей Крыма, организованного к пятой годовщине воссоединения полуострова с Россией, — почти 90 процентов крымчан на референдуме снова выбрали бы РФ.