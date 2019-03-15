Премьер-министр Ирландии подарил Трампу горшочек с трилистником

Согласно многолетней традиции, в преддверии Дня святого Патрика ирландские власти отправляют подарки американским лидерам.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар подарил президенту США Дональду Трампу традиционный подарок от ирландских властей — горшочек с трилистником. Этот презент является одним из национальных символов Изумрудного острова и преподносится президентам США в преддверии Дня святого Патрика на протяжении 67 лет.

Отметим, первый подобный подарок в 1952 году получил президент Гарри Трумэн. Коробочку с трилистником ему подарил посол Ирландии в США Джон Хэрни.

Дональд Трамп поблагодарил ирландского премьера за подарок и отметил, что многие выходцы с Изумрудного острова внесли весомый вклад в становление и развитие Соединённых Штатов и американкой нации. В частности, он напомнил, что даже Белый дом, где проходила встреча, был построен по проекту ирландского архитектора Джеймса Хобана.

Отметим, представители обеих стран соблюли ещё одну традицию: на праздник святого Патрика принято, чтобы на человеке была одежда или её части зелёного цвета. Дональд Трамп, вице-президент США Майкл Пенс и премьер-министр Ирландии Лео Варадкар надели зелёные галстуки, а супруга американского лидера Меланья Трамп пришла на встречу в платье с зелёным орнаментом.