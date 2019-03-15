В Закарпатье местные жители к визиту Порошенко "украсили" ямы на дорогах цветами

Любопытно, но водители не мешали активистам, а напротив, помогали им "озеленять" улицы.

Жители Закарпатья решили креативно подойти к встрече президента Украины Петра Порошенко и привлечь его внимание к одной из проблем. Для этого они "посадили" в ямы на дорогах цветы. Об этом сообщает портал "Голос Карпат".

Отмечается, что цветы появились сразу на трёх улицах: Ардовецкой, Персиковой и Ивана Франко.

Участники акции связали свой перформанс с попыткой навести всеобщий "марафет" в населённом пункте. Любопытно, но водители не мешали активистам, а напротив, помогали им "озеленять" улицы.

Известно, что для акции собрали 100 цветов виол. Впрочем, как отмечает портал, для покрытия всех выбоин не хватило бы и тысячи стеблей.

Для Украины проблема плохих дорог далеко не нова. Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань во время визита в Закарпатье с целью оценить состояние местных дорог попал в аварию из-за ямы.

Из-за качества асфальта в прошлом месяце чуть не застрял кортеж президента Украины Петра Порошенко. А в Киеве однажды прямо рядом с домом мэра города Виталия Кличко в яму провалился автобус с детьми.