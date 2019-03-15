Минздрав одобрил идею убрать алкоголь с витрин магазинов

По мнению экспертов, такие меры позволят сократить потребление алкогольной продукции россиянами.

Министерство здравоохранения России поддержало идею депутата Госдумы Леонида Огуля убрать алкогольную продукцию с витрин магазинов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ответ замглавы ведомства Олега Салагая.

Согласно предложению, спиртное следует реализовывать в специальных алкомаркетах или же создавать отдельные изолированные помещения внутри магазина. Маленьким сельским магазинам предложен малозатратный вариант — размещение таких же ширм, что закрывают бокс для сигарет.

— Введение указанной нормы позволило бы сократить потребление алкогольной продукции населением, — пояснил Салагай.

По данным замглавы ведомства, размещение спиртосодержащих напитков в местах общего доступа с хорошей проходимостью и просматриваемостью позволяет магазинам увеличить выручку за алкоголь на 23,2% для пива, на 33,6% для вина и почти вдвое — для крепких напитков.

— Выставляя на прилавки ряды бутылок с красочными этикетками, магазины как бы дают понять, что алкоголь — это такой же продукт, как и любой другой. А если мы закроем его от глаз, это уже создаст некий психологический барьер между продуктами необходимыми и алкоголем, без которого вполне можно обойтись, если мы хотим быть здоровыми и жить долго, — заявил Олег Салагай.

Предложение скрыть алкогольную продукцию на витринах связано с обеспокоенностью экспертов тем, что свободную покупку спиртного видят дети и подростки, у которых складывается мнение, что потребление таких напитков — в порядке вещей.

Ранее Лайф писал о том, что в России снизилась смертность от употребления алкоголя и его аналогов. Такая динамика наблюдается после принятых в 2016 году мер по усилению контроля за спиртосодержащей продукцией.