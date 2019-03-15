Собянин советует не хитрить, пытаясь уйти от оплаты парковок

Он ещё раз напомнил, что плата за парковку взимается для регулирования транспортной ситуации.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столичных автолюбителей не экспериментировать с методами ухода от оплаты парковки. Об этом он написал в своём личном блоге.

Ранее в Сети появилась фотография двух автомобилей без госномеров, которые были между собой скреплены велосипедным замком. В Интернете появилось мнение, что таким образом владельцы машин попытались уйти от оплаты парковки.

Градоначальник ещё раз напомнил, что плата за парковку взимается для регулирования транспортной ситуации, а представленный метод не является новым. Зачастую владельцы дорогих машин снимают номера или чем-либо их завешивают.

— Но, во-первых, это вызывает вполне оправданное негодование законопослушных автомобилистов. А во-вторых, "хитрецов" эвакуируют по решению антитеррористической комиссии, — отметил столичный мэр.