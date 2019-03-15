Собянин советует не хитрить, пытаясь уйти от оплаты парковок

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Собянин советует не хитрить, пытаясь уйти от оплаты парковок

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Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Он ещё раз напомнил, что плата за парковку взимается для регулирования транспортной ситуации.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столичных автолюбителей не экспериментировать с методами ухода от оплаты парковки. Об этом он написал в своём личном блоге.

Ранее в Сети появилась фотография двух автомобилей без госномеров, которые были между собой скреплены велосипедным замком. В Интернете появилось мнение, что таким образом владельцы машин попытались уйти от оплаты парковки.

Градоначальник ещё раз напомнил, что плата за парковку взимается для регулирования транспортной ситуации, а представленный метод не является новым. Зачастую владельцы дорогих машин снимают номера или чем-либо их завешивают.

Но, во-первых, это вызывает вполне оправданное негодование законопослушных автомобилистов. А во-вторых, "хитрецов" эвакуируют по решению антитеррористической комиссии, — отметил столичный мэр.

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