Кадыров назвал "брейвикизмом" теракт в Новой Зеландии

Чеченский лидер указал на то, что это явление добралось даже до "одной из самых стабильных стран мира."

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших в результате жестокой бойни в мечетях города Крайстчерча в Новой Зеландии.

В своём телеграм-канале он указал на то, что "брейвикизм" добрался даже до "одной из самых стабильных стран мира."

Брентон имеет англо-ирландские корни, родился в благополучной Австралии, а не на Ближнем Востоке. Это в сотый раз доказывает, что от терроризма не застрахована ни одна страна, ни один город, у терроризма нет нации, отечества, религии Рамзан Кадыров

При этом Кадыров выразил мнение, что политики, народы, страны и религии должны вместе выступать против терроризма в мире.