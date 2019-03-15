Кадыров назвал "брейвикизмом" теракт в Новой Зеландии

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших в результате жестокой бойни в мечетях города Крайстчерча в Новой Зеландии.
В своём телеграм-канале он указал на то, что "брейвикизм" добрался даже до "одной из самых стабильных стран мира."
Брентон имеет англо-ирландские корни, родился в благополучной Австралии, а не на Ближнем Востоке. Это в сотый раз доказывает, что от терроризма не застрахована ни одна страна, ни один город, у терроризма нет нации, отечества, религии
Рамзан Кадыров
При этом Кадыров выразил мнение, что политики, народы, страны и религии должны вместе выступать против терроризма в мире.
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