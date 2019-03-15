Скворцова: В Крыму выросла продолжительность жизни

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что за последние пять лет продолжительность жизни жителей Крыма увеличилась на два года и составляет сейчас 72,7 года.

— Этот темп существенно превышает среднемировые позиции по повышению продолжительности жизни в год, — сказала она.

По словам министра, в 2014 году состояние здравоохранения было таким, что применить современные технологии, не модернизировав их, было невозможно.

Скворцова отметила, что в рамках модернизации капитальный ремонт был произведён в 16 медицинских организациях, было поставлено более четырёх тысяч единиц оборудования. Благодаря принятым мерам удалось снизить и общую смертность на 8,5%.