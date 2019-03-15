Выживший в бойне в Новой Зеландии: Я молился, чтобы у стрелка закончились пули

По словам спасшихся прихожан мечети, преступник был очень спокоен, когда расстреливал людей.

Один из выживших в ходе вооружённого нападения на мечети в новозеландском городе Крайстчерч рассказал, что происходило внутри зданий, когда туда ворвался стрелок. По словам Масджида Аль-Нура, чтобы спастись от террористов, люди бросались в окна, часть прихожан спряталась. Но преступник открывал огонь по любому, кого видел, и добивал раненых.

— Он начал стрелять в людей и стрелял в любого, кто, по его мнению, был ещё жив. Он не хотел, чтобы кто-то остался в живых, — заявил Аль-Нур журналистам радио Новой Зеландии.

Он рассказал, что сам спасся, спрятавшись в одном из помещений мечети. Однако он успел разглядеть нападавшего. Он описал его как белого мужчину невысокого роста, одетого в камуфляжную одежду. Особенно запомнилось Аль-Нуру, что "новозеландский Брейвик" был "очень спокоен" во время расстрела людей.

Ещё один свидетель трагедии отмечает, что стрельба продолжалась не менее 20 минут. Он насчитал несколько десятков выстрелов.

— Я ждал и молился: Боже, пожалуйста, пусть у этого парня закончатся пули, — заявил он местной радиостанции.

Как сообщал Лайф, несколько мужчин ворвались в две мечети и открыли огонь по прихожанам города Крайстчерча. По последним данным, жертвами нападения стали 49 человек. Преступники транслировали расстрел прихожан в прямом эфире. Личность одного из стрелков установлена, им оказался австралиец Брентон Таррант, сторонник праворадикальных взглядов.

В связи с этим президент России Владимир Путин выразил соболезнования и заявил, что теракт в Новой Зеландии потрясает своей жестокостью и цинизмом.