В Испании жестоко убили двух малышей

Главной подозреваемой в совершении преступления является мать, которая заявила, что дочь и сын скоро "должны воскреснуть".

Гражданская гвардия Испании в валенсийском муниципалитете Годелья нашла тела двоих детей трёх с половиной лет и пяти месяцев. По предварительной версии, малыши были забиты до смерти.

Родители погибших арестованы. Ни один из них не признался в преступлении. В субботу они будут давать показания в суде.

В последний раз пятимесячную Рэчел и 3,5-летнего Амиэля видели живыми в среду, 13 марта. Соседи вызвали правоохранителей, когда услышали крики, а затем увидели, как полуголая женщина бежит по улице. Отец в момент приезда полиции был в доме и заявил, что его семья мертва. Но сотрудники правоохранительных органов обнаружили спрятавшуюся в бочке женщину.

Детей искали более 100 гвардейцев и пожарных. Родители не шли на сотрудничество со следствием, выдвигая разные версии произошедшего. Отец, предположительно, находившийся под действием психотропных веществ, говорил, что дети в бассейне.

Гвардейцы осушили бассейн, но тел не нашли. В итоге место, где были спрятаны останки малышей, указала их мать. Дети были захоронены в разных местах недалеко от дома.

По данным полиции, на телах есть "признаки насилия", дети могли быть забиты до смерти. Окончательные выводы будут сделаны после аутопсии.

Главная подозреваемая — мать, которая заявила, что дети скоро "должны воскреснуть".

Отец детей — бельгиец по национальности, до февраля работавший в местном ресторане, но уволенный в том числе за употребление психотропных веществ. Жила семья в незаконно захваченном полуразвалившемся и сожжённом доме без самых необходимых вещей. Незадолго до трагедии соцслужбы собирались лишить мужчину и женщину родительских прав.

В муниципалитетах Годелья и Рокафорт объявлен трёхдневный траур. Премьер Испании Педро Санчес выразил соболезнования.