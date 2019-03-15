Медведев выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии

Глава правительства отметил, что такому чудовищному преступлению не может быть какого-либо оправдания.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования своей новозеландской коллеге Джасинде Ардерн в связи с терактом в городе Крайстчерче. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

— От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с многочисленными жертвами террористической атаки в городе Крайстчерче, — говорится в сообщении Медведева.

Глава правительства отметил, что такому чудовищному преступлению не может быть какого-либо оправдания, и передал слова поддержки родным погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, в городе Крайстчерче в Новой Зеландии несколько вооружённых людей устроили стрельбу в двух мечетях сразу после дневной молитвы. Четырёх преступников уже задержали. Ещё один — в бегах. На месте ЧП также обнаружили несколько самодельных взрывных устройств. В результате атак погибло 49 человек.