Правительство опровергло информацию об отмене МАКС в 2019 году

Правительство России опровергает информацию о том, что РФ не будет проводить Международный авиационно-космический салон (МАКС) в 2019 году.

— Авиасалон МАКС в 2019 году запланирован, — сказали РИА "Новости" в пресс-службе кабмина.

Ранее РИА "Новости" сообщило, что в списке международных выставок продукции военного назначения, которые будут проводиться в стране в 2019 году, место МАКС занял Международный военно-морской салон (МВМС-2019).

В правительстве также пояснили, что срок проведения МВМС-2019 перенесён с июня на июль в связи с проведением в июне международного форума "Армия-2019".

В свою очередь, в Минпромторге заявили, что Международный авиакосмический салон состоится в запланированные сроки.

Международный авиационно-космический салон (МАКС) — международная аэрокосмическая выставка, которая проводится с периодичностью раз в два года в городе Жуковском, на аэродроме ЛИИ имени М.М. Громова, недалеко от Москвы.