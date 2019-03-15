На Кубани пластический хирург пойдёт под суд за смерть пациентки

Во время операции у женщины развилась тромбоэмболия лёгочных артерий. Обвиняемый знал о рисках, но не озаботился о мерах профилактики.

Пластический хирург из частной клиники Краснодара пойдёт под суд за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома. Основанием для возбуждения дела стала смерть пациентки. Женщина обратилась к горе-врачу, чтобы сделать абдоминопластику (подтяжку живота), но скончалась из-за развившейся во время операции тромбоэмболии лёгочных артерий.

— Обвиняемый знал, что женщина относится к пациентам с высоким фактором риска развития тромбоэмболии, однако не назначил медикаментозную профилактику тромбоэмболических осложнений и произвёл в мае 2017 года платную операцию по абдоминопластике, — информирует пресс-служба СК.

При этом местные СМИ утверждают, что это не единственный эпизод в деле хирурга. Журналисты узнали, что в январе 2017 года тот же горе-специалист провёл пациентке операцию по увеличению груди, однако в ходе процедуры у женщины развился пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости между грудной стенкой и лёгким). Пациентка выжила, однако действия хирурга были квалифицированы как "причинение тяжкого вреда здоровью".