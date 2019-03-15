В 2018 году из российских тюрем смог сбежать только один заключённый

Любопытно, но число побегов за последние 20 лет сократилось в 47 раз, а за 25 — в 140.

В течение 2018 года из российских колоний был совершён только один побег, а статистика в РФ значительно лучше, нежели в странах Европы. Об этом на расширенном заседании коллегии ФСИН по итогам работы за прошлый год рассказал замглавы ведомства Анатолий Рудый.

По его словам, количество побегов в России за последние 20 лет сократилось в 47 раз, а за 25 лет — в 140 раз.

При этом статистика по России значительно лучше, чем у Германии, Франции и Великобритании.