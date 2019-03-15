В Госдуме напомнили о хаосе от США, комментируя доктрину о ядерном ударе

По словам Андрея Красова, Вашингтон делает подобные заявления, в частности, для того, чтобы взбудоражить американскую общественность.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с Лайфом прокомментировал нежелание США отказываться от права на превентивный ядерный удар. По его словам, как бы Соединённые Штаты ни говорили о своей исключительности, есть международное право, которое обязаны соблюдать все государства.

— Мы являемся тоже государством, которое обладает ядерным оружием, но, как президент РФ Владимир Владимирович Путин сказал, это оружие у нас для сдерживания. Оружие мы используем для сдерживания вероятного противника, — сказал он.

По словам Красова, Вашингтон делает такие заявления для того, чтобы взбудоражить американскую общественность и ещё раз попробовать увеличить и без того немалый военный бюджет США.

— Это заявление ещё свидетельствует о том, что США не собираются работать по сохранению стабильности в мире и укреплению мировой безопасности. Сеять хаос, беспорядок — это в духе любой администрации США. Актёры меняются, а постановка остаётся одна, — резюмировал депутат.

Как сообщалось ранее, председатель комитета начальников штабов ВС страны генерал Джозеф Данфорд заявил, что США не должны лишать себя права наносить превентивный ядерный удар. По его мнению, право страны наносить превентивный ядерный удар заставляет потенциального противника задуматься о целесообразности нападения на Соединённые Штаты.