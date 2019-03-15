В Приморье нашли двух мимимишных медвежат, оставшихся без мамы — видео

В реабилитационном центре у них появился друг — такой же гималайский медвежонок.

В Приморье нашли двух гималайских медвежат, которые остались сиротами. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Малыши являются братом и сестрой. Нашёл их местный пасечник, после чего медвежат передали в реабилитационный центр.

Отмечается, что на их мордочках и лапках видны язвы, поэтому они продолжают находиться под контролем ветеринаров. Кроме того, они плохо пьют из соски.

Однако в реабилитационном центре у них появился друг — такой же гималайский медвежонок с белой полоской на груди.