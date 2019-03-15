Суд не стал арестовывать задержанного за многомиллиардную взятку депутата ГД

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Суд не стал арестовывать задержанного за многомиллиардную взятку депутата ГД

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Фото: ©Life 

Депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова отпустили из зала суда в Екатеринбурге, где ему избирали меру пресечения по подозрению в получении взятки около 3,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следователя, — заявила судья Надежда Ханкевич.

Напомним, Белоусова лишили депутатской неприкосновенности в декабре 2018 года в связи с обвинениями в получении взятки в особо крупном размере. Сегодня следствие ходатайствовало о его аресте.

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