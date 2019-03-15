Путин подарил 13-летнему школьнику набор юного химика, исполнив его мечту

Министр образования Красноярского края Светлана Маковская вручила 13-летнему Александру Ременникову набор юного химика — подарок от президента России Владимира Путина, сообщается на официальном портале региона.

В конце декабря прошлого года 13-летний Александр Ременников написал лидеру страны письмо с просьбой подарить ему набор. Школьник уточнил, что давно увлекается этой наукой и мечтает о небольшом наборе, состоящем из химических реактивов и оборудования для проведения дома простейших опытов. Кроме того, Александр отметил, что у него высокая успеваемость в школе.

Президент РФ обратил внимание на письмо мальчика и отметил его достижения в учебе, победы в олимпиадах, а также участие в различных социальных проектах, выставках и конкурсах.

— Писем главе государства приходит очень много, но, учитывая твои школьные и общественные достижения, он выбрал из миллиона адресатов именно тебя. Уверена, этот набор поддержит интерес к химии, а сегодняшняя экскурсия по технопарку "Кванториум" поможет определиться, какое направление дополнительного образования ты захочешь посещать в ближайшее время, — сказала Светлана Маковская.

После вручения подарка школьнику организовали экскурсию в детский "Кванториум", а также показали химический опыт под названием "Серебряное сердце", в результате которого Александр под присмотром химиков получил серебряное зеркало.

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