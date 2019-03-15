Сипягин сбежал после вопроса о гибели матери и ребёнка из-за обледенелых дорог

Пресс-служба главы региона даёт своё объяснение этой ситуации, заявляя, что дело вовсе не в дорогах, а в том, что звонок пожарным поступил слишком поздно.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сбежал после вопроса о многодетной матери и ребёнке, погибших в результате пожара в селе Богослово (Суздальский район) из-за обледенелых дорог. Об этом сообщает "Рен-ТВ".

Журналист телеканала задал главе региона вопрос, почему проблемой начали заниматься только после трагедии.

— Мы с главой района сейчас подробно беседуем, — сказал Сипягин и пустился в бегство.

Жители посёлка отмечают, что пожарные службы не смогли спасти женщину и её пятилетнего ребёнка из-за обледенелых дорог. Машины начали буксовать на подъёме, который ни разу за зиму, по словам местных, никто не расчищал, и более того, подобный случай произошёл и ранее, но ничего не поменялось.

Приняли меры только сейчас — после трагедии, а именно посыпали дорогу песком. В пресс-службе губернатора дали своё объяснение этой ситуации, заявив, что дело вовсе не в дорогах, а в том, что звонок пожарным поступил слишком поздно.